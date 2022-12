"Ça n'allait plus du tout" : Anthony Matéo et Romane encore séparés, elle évoque les raisons de leur rupture

Depuis leur rencontre dans 10 couples parfaits 5, Romane et Anthony Matéo enchaînent les ruptures et les réconciliations. Leur dernière séparation remonte au mois d'août 2022. "Salut les amis ! Comme vous avez pu le voir, je me suis absenté des réseaux pendant quelques temps. Je suis désolé, mais je n'ai pas la force de faire des stories et d'être joyeux alors que ce n'est pas le cas... C'est même tout le contraire", avait expliqué l'ex de Kim Glow, avant d'ajouter : "Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ces temps-ci, c'est difficile... Bref, ne m'envoyez pas des stories ou autres, ça ne sert à rien. Merci pour vos messages, je vous kiffe".

Romane et Anthony Matéo de nouveau séparés

Mais quelques semaines plus tard, les deux candidats de télé-réalité se sont remis ensemble et c'est bien en couple qu'ils apparaitront prochainement au casting des Apprentis aventuriers 6.

Malheureusement, cette aventure ne semble pas avoir été bénéfique pour ceux qui se sont fiancés sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 7. En effet, Romane vient d'annoncer leur nouvelle rupture et cette fois, ça a l'air définitif. "Ça fait à peu près 10 jours que je ne suis plus avec Anthony, j'ai bien réfléchi avant de me prononcer. Il n'y a plus rien à faire donc maintenant chacun sa vie", a-t-elle écrit en story.