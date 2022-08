Anthony Matéo et Romane de nouveau en couple ? Des preuves accablantes fuitent

Tout s'est enchaîné très vite pour Romane et Anthony Matéo depuis leur rencontre dans 10 couples parfaits 5. Ils se sont installés ensemble peu après le tournage et se sont même fiancés dans La Villa des coeurs brisés 7. Malheureusement, leur relation est rythmée de hauts et de bas et ils enchaînent les ruptures et réconciliations. Ils se sont d'ailleurs séparés de nouveau il y a quelques jours.

Une énième rupture

Le 9 août 2022, lors d'un questions/réponses sur son compte Instagram, Romane a confirmé l'information. Lorsqu'un abonné lui a demandé "Vous n'êtes plus ensemble avec Anthony ?", elle s'est contentée de répondre : "Non", sans en dire plus. "Vous allez vous remettre ensemble ? Vous êtes des âmes soeurs", a ensuite questionné un autre internaute. Ce à quoi elle a répondu : "Ah ah, c'est ce qu'on croyait. Mais non".

Une nouvelle rupture qui a beaucoup touché Anthony Matéo. Il s'est absenté pendant un long moment des réseaux sociaux, avant de sortir du silence. "Salut les amis ! Comme vous avez pu le voir, je me suis absenté des réseaux pendant quelque temps. Je suis désolé, mais je n'ai pas la force de faire des stories et d'être joyeux alors que ce n'est pas le cas... C'est même tout le contraire", avait-il écrit.

L'heure de la réconciliation

On le comprend, car il était persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie. Et visiblement, il peut garder espoir ! En effet, selon Wassim TV, le couple se serait donné une nouvelle chance. Le blogueur a remarqué qu'ils étaient au même endroit, mais cela n'a pas l'air de lui plaire. "Romane et Anthony de nouveau ensemble #Flemme", écrit-il en story. "Antho et Romane au même endroit : la réconciliation semble en marche", remarque, de son côté, clash2cassos.tv.