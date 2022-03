Anthony Matéo et Romane fiancés dans La Villa 7, les photos de la demande en mariage fuitent

Et pour prouver ces supposées fiançailles entre Anthony Matéo et Romane, il a même dévoilé des photos de la demande en mariage, toujours dans sa story Insta. Sur les images, on peut voir Anthony et Romane main dans la main, sur une plage, en plein pendant le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 7 avec des caméras autour d'eux. Et la scène ressemble effectivement à une demande en mariage.

Anthony avait promis à Romane de se marier avec elle

Dans 10 couples parfaits 5, Anthony avait promis à Romane de se marier avec elle et de lui faire des enfants. Ce n'est donc pas une surprise qu'ils se soient fiancés dans La Villa des Coeurs Brisés 7, même si ils seraient allés voir Lucie à cause de crises dans leur couple. Au final, leur amour est plus fort que tout. Et Antho avait commencé à tenir son engagement envers Romane en emménageant avec elle.

"Encore une étape de passée, on vit ensemble. On est depuis le 2 octobre, jour où on s'est mis ensemble, 24h sur 24 ensemble. On se connaît par coeur ! Avec lui, je n'ai plus peur de rien, ni de l'avenir, ni du passé, ni de m'engager pour toujours... Je suis en sécurité à ses côtés. À votre avis, c'est quoi la prochaine étape ??? Moi je le sais" avait confié Romane sur Instagram. "On est chez nous. Nous avons enfin trouvé notre petit nid douillet... Une étape de plus. Vivre avec toi m'était indispensable... Je veux me réveiller et me coucher tout les jours de ma vie à tes côtés. Je t'aime" avait aussi écrit Antho.