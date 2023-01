"J'essaie d'être positive" : Jessica Errero donne de ses nouvelles après son empoisonnement dans Les Apprentis aventuriers 6

Après une saison des Apprentis aventuriers 5 remportée par Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui a cartonné sur W9, la chaine lance Les Apprentis aventuriers 6 à partir du 13 février 2023. Au casting, on retrouve de nombreux candidats que l'on n'a pas spécialement l'habitude de voir sur la chaîne, et ce renouvellement plaît beaucoup aux fans.

Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valerya, Fanny Salvat et Jessica Errero, Nicolo et Victoria Méhault, qui viennent de rompre, Charlotte et son frère Stefan, Romane et Anthony Matéo, Aya et Nicolas des Motivés, ainsi que Jennyfer et Fabrice ont tous dépassé leurs limites aux Philippines.

Jessica Errero a frôlé le drame

Mais parmi eux, une candidate a particulièrement souffert ! En effet, Jessica Errero a été empoisonnée après avoir mangé une plante sur le tournage. Elle s'est d'ailleurs confiée sur sa douleur, le 23 décembre dernier sur Instagram. "C'est la première émission où vous allez me voir en difficulté. Je vais faire des story à l'écrit car aujourd'hui, c'est très douloureux pour moi de parler. Je me refais petit à petit une santé depuis que je suis rentrée", a-t-elle écrit, avant d'ajouter quelques jours plus tard : "Toujours sous gros médicaments pour calmer la douleur de ma langue etc... Je mange très lentement, du mou et pas du chaud. Interdiction de boire du soda. Cela fait maintenant 21 jours, c'est très long, je ne vois pas la fin de cette douleur mais j'essaie de relativiser". "En espérant que cette douleur puisse vite partir, que je puisse reprendre normalement les petits plaisirs de la vie et reparler normalement sans que cela puisse me faire du mal", avait-elle poursuivi.

Quelques jours plus tard, la chérie de Fanny Salvat a repris la parole, en larmes, en story : "J'ai toujours extrêmement mal tout le long de ma langue. Au fond de la gorge, pareil, quand j'avale, sous la langue, aux gencives (...) J'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Ça fait exactement 25 jours que j'ai ce mal intense. Psychologiquement, c'est extrêmement dur parce que je ne peux rien faire (...) "En fait, j'ai l'impression que j'ai perdu ma joie de vivre, que je ne suis plus comme avant. Ça me saoule"

"J'arrive à parler"

Récemment, Jessy s'est prêtée au jeu des questions/réponses sur son compte Instagram et évidemment, ses abonnés lui ont demandé comment elle allait. La jolie brune a annoncé une bonne nouvelle, mais a également révélé qu'elle avait encore mal. "J'arrive à parler (chose que je n'arrivais plus convenablement à faire depuis deux semaines). Toujours une douleur sous la langue, des picotements sur la langue et au fond de la gorge qui font toujours aussi mal, mais j'essaie au maximum d'oublier la douleur et d'être seulement positive", a-t-elle expliqué.

On lui souhaite un prompt rétablissement et on hâte de la retrouver dans Les Apprentis aventuriers 6.