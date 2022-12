"C'est extrêmement dur" : Jessica Errero finit en larmes sur Instagram après son empoisonnement et demande l'aide des fans

Après avoir participé à l'émission Les Cinquante, Jessica Errero alias Jessy a accepté une nouvelle aventure pour W9. Même si l'info n'est pas officielle, on sait que la candidate de télé-réalité a participé au tournage des Apprentis Aventuriers 6 dont le casting avait fuité il y a quelques mois. Une expérience qui s'est mal terminée pour elle. Comme l'a dévoilé Shayara TV, une info ensuite confirmée par Jessy, elle a été victime d'un empoisonnement en consommant une plante par erreur. Elle aurait ensuite été écartée du jeu, avant de faire son retour.

Mais depuis qu'elle est revenue en France, Jessica vit des moments très difficiles. Ce lundi 26 décembre, elle avait donné de ses nouvelles et confié qu'elle ne supportait plus la douleur. Quelques jours plus tard, c'est une Jessy toujours aussi affaiblie qui s'est confiée sur Instagram.

Jessica Errero craque en évoquant la douleur

Ce mercredi 28 décembre 2022, Jessy a de nouveau donné des nouvelles à ses abonnés sur son état de santé qui ne s'améliore pas vraiment. "Comme vous le voyez, c'est toujours compliqué pour parler." a-t-elle d'abord confié comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. "J'ai toujours extrêmement mal tout le long de ma langue. Au fond de la gorge, pareil, quand j'avale, sous la langue, aux gencives." explique la star du petit écran.

La chérie de Fanny a rappelé qu'elle avait "mâché du poison, une plante (...) ce qui [m'a] brûlé toute la bouche"."J'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Ça fait exactement 25 jours que j'ai ce mal intense. Psychologiquement, c'est extrêmement dur parce que je ne peux rien faire." ajoute Jessica qui ne peut plus s'alimenter normalement et a dû mal à boire de l'eau.

"J'ai l'impression que j'ai perdu ma joie de vivre"

Très émue et à bout, Jessy a fini par craquer et s'est mise à pleurer en stories. "En fait, j'ai l'impression que j'ai perdu ma joie de vivre, que je ne suis plus comme avant. Ça me saoule." explique-t-elle avant de demander l'aide de ses abonnés. "Voilà pourquoi je vous saoule avec des stories pour essayer de trouver des spécialistes qui peuvent faire quelque chose parce que j'ai l'impression que je ne m'en sors pas" avoue la star.