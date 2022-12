"Je ne vois pas la fin de cette douleur" : Jessica Errero partage son enfer après son empoisonnement dans Les Apprentis Aventuriers 6

Apparue pour la première fois à la télé dans Les Marseillais South America en 2017, Jessica Errero a enchaîné les tournages... et trouvé l'amour. En couple avec Fanny Salvat, elle s'est lancée un nouveau défi après avoir participé à l'émission Les Cinquante sur W9. Les deux amoureuses seront au casting des Apprentis Aventuriers 6 dont la diffusion débutera en 2023. Sauf que le tournage ne se serait pas très bien passé pour Jessy.

Comme l'a dévoilé Sharaya TV juste avant Noël, Jessy aurait été victime d'un grave empoisonnement. La star de télé-réalité aurait ingéré une plante qui aurait causé de graves brûlures au niveau de la bouche. Prise en charge par un médecin, elle aurait quand même décidé de poursuivre l'aventure pour Fanny. Le 23 décembre sur son compte Instagram, la candidate confirmait que le tournage avait été particulièrement éprouvant pour elle. "C'est la première émission où vous allez me voir en difficulté. Je vais faire des story à l'écrit car aujourd'hui, c'est très douloureux pour moi de parler. Je me refais petit à petit une santé depuis que je suis rentrée" avait-elle expliqué, avant de raconter son quotidien : elle ne peut rien déglutir et doit ingérer seulement du liquide. Forcément, Noël était un peu spécial pour elle... et ça ne s'arrange pas.

Jessy donne des nouvelles pas rassurantes

Ce lundi 26 décembre 2022, c'est dans une story que Jessica Errero a donné de ses nouvelles à ses nombreux abonnés. Et elles ne sont pas forcément très bonnes. Jessy explique être toujours soignée et que son état ne s'arrange pas significativement. "Toujours sous gros médicaments pour calmer la douleur de ma langue etc... Je mange très lentement, du mou et pas du chaud. Interdiction de boire du soda. Cela fait maintenant 21 jours, c'est très long, je ne vois pas la fin de cette douleur mais j'essaie de relativiser." a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "En espérant que cette douleur puisse vite partir, que je puisse reprendre normalement les petits plaisirs de la vie et reparler normalement sans que cela puisse me faire du mal."