Les Apprentis aventuriers 6 : une énorme nouveauté qui change tout, la nouvelle saison s'annonce folle !

Après le succès des Apprentis aventuriers 5, compétition remportée par Jessica Thivenin et Thibault Garcia, W9 a annoncé que Les Apprentis aventuriers 6 allaient prochainement débarquer sur la chaîne. "Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross mais une nouvelle édition des Apprentis aventuriers, toujours présentée par Laurent Maistret. Le tournage démarre ce lundi aux Philippines. Pour la suite, nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés, avec Banijay, Studios 89 et d'autres producteurs", avait expliqué Jérôme Fouqueray, directeur général de W9, dans une interview accordée à Puremédias en novembre 2022.

Un casting qui promet !

Rapidement, les fans de télé-réalité ont donc trépigné d'impatience à l'idée de découvrir les épisodes. Ils ne vont pas devoir attendre bien longtemps, puisque la chaîne vient d'annoncer que le programme débarque à partir du lundi 13 février 2023 à 18h50. L'occasion de découvrir le casting inédit qui a hypé tout le monde.

La chaîne a dévoilé sur Instagram qu'on retrouverait : Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valerya, Romane et Anthony Matéo, qui se viennent de se séparer, Nicolo et Victoria Méhault, Charlotte et son frère Stefan, Aya et Nicolas des Motivés, Jennyfer et Fabrice et Fanny Salvat et Jessica Errero, qui a été empoisonnée sur le tournage.

Une nouveauté qui bouleverse le jeu

Ces dix apprentis aventuriers ne sont pas prêts pour ce qui va leur arriver dans cette saison! En effet, une énorme nouveauté va faire son apparition : il y aura deux plages ! Chacune d'entre elles sera peuplée par 5 binômes, qui ne seront pas au courant de l'existence de la deuxième.

Il n'apprendront la présence d'autres candidats qu'au bout de quelques semaines de compétition. Alors qu'ils penseront être finalistes, les 3 binômes encore en course sur les deux plages auront droit à une réunification et s'affronteront cette fois les uns et les autres pour espérer atteindre la vraie finale et remporter l'aventure.

On a hâte de découvrir cette saison qui s'annonce pleine de surprises !