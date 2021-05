Les Anges : harcèlement, acharnement, drogue... Thomas réagit (encore) à la polémique

Alors qu'une enquête est en cours suite à la polémique sur Les Anges, les témoignages publics continuent et les version s'opposent toujours. Si Angèle Salentino, Rawell, Rania, Céline Morel, Sanaya, Haneia, Sarah Van Elst, Nathanya, Nelly, Angélique (Les Anges 12) ou encore Kim Glow affirment avoir été victimes d'harcèlement, de sexisme et d'acharnement dans l'émission de NRJ12, d'autres candidats démentent leurs accusations. C'est notamment le cas de Raphaël Pépin et Sarah Fraisou, visé par ces allégations depuis le début, venus donner leur version sur le plateau de TPMP.

Thomas s'exprime sur la polémique autour des Anges

Thomas prend lui aussi souvent la parole à ce sujet pour dénoncer les soi-disant mensonges d'Angèle, Nathanya et les jumelles. Il a de nouveau réagi à la polémique dans l'émission de Sam Zirah : "Elles expriment des choses qu'elles n'ont pas vécu selon moi. En quelle année, Rania, Angèle et Rawell, avec les caractères qu'on leur connait, seraient victimes d'acharnement et d'harcèlement. Tu dénonces ça et tu y retournes."

Le candidat des Vacances des Anges 4 a ensuite expliqué que "Raph et Angèle sont partis sur de mauvaises bases pour des bêtises" : "Après, c'est toujours monté dans les tours (...) Angèle se défend, mais là ça va trop loin. Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal médiatique. Cette histoire est trop décousue parce que comme par hasard, Angèle et compagnie ont lancé le hashtag #boycottLesAnges quand elles sont sorties du programme. On n'a pas entendu parler de cette histoire au début de la diffusion des Vacances des Anges 4."

"Je n'ai jamais vu de cocaïne devant moi"

La production des Anges est aussi accusée de fournir de la drogue aux candidats et de les forcer à respecter un scénario : "À la base, la production s'occupe de la protection des candidats. S'il arrive quelque chose aux candidats, elle est dans la m*rde. Ils ne vont pas les laisser s'acharner sur quelqu'un. On ne te force pas à faire quoique ce soit en télé", a déclaré Thomas avant d'affirmer : "J'ai fait plus d'une dizaine de tournage avec La Grosse Equipe, je n'ai jamais vu de cocaïne devant moi. On est en train de les dénaturer et de les salir."