Sarah Fraisou accusée de harcèlement : elle fond en larmes et avoue avoir pensé au suicide

Depuis plusieurs semaines maintenant, les versions s'opposent dans l'affaire de harcèlement dans Les Anges. Si Angèle Salentino, Nathanya, Rania, Rawell, Kim Glow, Haneia ou encore Céline Morel affirment avoir subi de l'acharnement, de la violence et du harcèlement dans l'émission de NRJ 12, certains candidats démentent leurs discours. Raphaël Pépin, visé par ces accusations, a notamment livré des propos très différents dans TPMP et a avoué avoir porté plainte pour diffamation.

Sarah Fraisou fond en larmes dans TPMP

A son tour, Sarah Fraisou, pointée du doigt par Angèle, Rawell et les autres candidates, est venue réagir à toute cette histoire dans l'émission de Cyril Hanouna, après son démenti sur les réseaux sociaux : "Je pense que beaucoup de personnes ne se sont pas mises de mon côté. On dit que j'ai harcelé. Oui, j'étais sur certaines embrouilles parce que je ne me laisse pas faire (...) A certains moments, on m'a dit à plusieurs reprises : 'Sarah arrête parce que tu prends trop les choses à coeur et que ça te touche réellement'."

La candidate des Vacances des Anges 4 ne peut ensuite retenir ses larmes : "J'ai extrêmement de pression. Je sors d'un divorce, on m'a contre-attaqué sur des harcèlements alors que je n'ai rien à voir dedans et quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi. On t'insulte sur des live sans même savoir le pourquoi du comment."

"A un moment donné, je vais m'ouvrir les veines"

Sarah Fraisou, accusée de mentir sur son divorce avec Ahmed, avoue avoir même pensé au suicide à cause de cette affaire de harcèlement : "À plusieurs reprises, je suis tombée vraiment bas. J'ai envoyé un message à ces personnes en leur disant : 'À un moment donné, je vais m'ouvrir les veines'. Je n'arrive plus à me faire entendre parce que j'ai un caractère assez fort. On se dit : 'Elle peut tout assumer'. (...) Je ne cherche même plus à être heureuse. La vie, il faut juste la vivre, mais certains survivent."