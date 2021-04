Sarah Fraisou accusée de harcèlement : elle dément (encore), Thomas tacle Angèle, Rawell et Rania

Après le discours choc d'Angèle Salentino, Rania et Nathanya dans TPMP, pour dénoncer la violence, l'acharnement et le sexisme qu'elles ont subi dans Les Vacances des Anges 4 et Les Anges 11, et le démenti de Raphaël Pépin sur les accusations, Kim Glow est venue témoigner à son tour dans l'émission de Cyril Hanouna. Elle est n'est pas la seule à sortir du silence depuis le lancement du hashtag #stopharcelement : Celine Morel, Sarah Van Elst, Nelly ou encore Sanaya se disent elles aussi victimes de la production La Grosse Equipe.

Sarah Fraisou dément les accusations de harcèlement

En plus de la prod, Sarah Fraisou est elle aussi dans la tourmente parce que, d'après les candidates, elle aurait fait subir du harcèlement et de l'acharnement à quelques personnes durant ses participations aux Anges. L'ex d'Ahmed s'est défendue à plusieurs reprises et aujourd'hui, elle continue de démentir les accusations à son encontre, même si elle reconnaît être parfois allée trop loin : "Il y a certains moments où j'ai énormément fait la gamine. Pour certaines personnes, je suis peut-être partie trop loin, mais je ne m'en suis pas rendue compte", explique Sarah Fraisou à Sam Zirah.

La candidate des Vacances des Anges 4 poursuit : "Comme on le voit dans Les Vacances des Anges, je prends énormément sur moi et je n'explose pas parce que je ne suis plus une enfant (...) Oui, je regrette, mais c'était des embrouilles. Je ne m'acharne sur personne. Quand j'ai le retour image, il y a des moments où je ne me voyais pas comme ça. Il y a certains comportements que je regrette, mais en aucun cas, je n'ai fait subir du harcèlement à qui que ce soit."