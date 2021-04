Sarah Fraisou, un faux divorce avec Ahmed ? "Je perds des kilos à vue d'oeil", sa mise au point

Sarah Fraisou a rapidement démenti les propos de l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Tu peux inventer tout ce que tu veux sur ma soi-disant fausse rupture. Je pense que je ne serai pas au poids d'aujourd'hui... Je perds des kilos à vue d'oeil. Tu peux dire tout ce que tu ne veux, ça ne m'atteint pas. C'est juste que je ne suis pas bien, laisse-moi tranquille."

"Vous voyez à quel point elle est malhonnête"

Elle a ensuite confié : "J'étais avec mon mari, j'étais heureuse, mais il y avait quelques petits soucis. Maintenant, ça explose. Tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est pour le buzz, mais j'en ai pas besoin. Je m'en fous (...) N'inventez pas de vie aux gens. Donc s'il vous plait, respectez ce que je demande. Arrêtez vraiment de parler en mon nom."

Angèle Salentino a réagi à son tour aux déclarations de Sarah Fraisou : "Vous voyez à quel point elle est malhonnête et menteuse et vous allez me dire que cette personne est au bord de la dépression. Très franchement, est-ce qu'elle a le comportement d'une personne au bord de la dépression ? Elle est au top de sa manipulation, elle est incroyable. Et son argument pour dire qu'elle est séparée d'Ahmed, c'est qu'elle perd des kilos à vue d'oeil." La guerre continue donc !