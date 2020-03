Legends of Tomorrow : Brandon Routh (Ray Palmer) choqué par son départ, "ça n'a pas été bien géré"

Un départ traumatisant pour l'acteur

Il y a quelques semaines, Brandon Routh confiait à un fan que le futur départ de Ray Palmer de la série Legends of Tomorrow n'était pas son choix. Aujourd'hui, invité du podcast de Michael Rosenbaum, le comédien - présent au casting depuis 2016, en a rajouté une couche sur cette situation.

"J'ai filmé mon dernier épisode dans le Arrowverse en tant que Ray Palmer et c'était un moment assez traumatisant. Ce n'était pas quelque chose que j'imaginais, j'étais sous le choc" a-t-il ainsi confié. Puis, relancé par son interlocuteur qui s'inquiétait qu'il ait appris son départ au dernier moment, Brandon Routh a déclaré, "Je l'ai appris avant que l'on ne débute la production [de la saison], mais ça n'a pas du tout été bien géré".

Pas de retour dans le futur ?

Sans véritablement entrer dans les détails, le comédien, visiblement ému par cette situation, a précisé combien ses derniers mois sur le plateaux avaient été compliqués à vivre pour lui : "Ça a été une énorme période de transition. (...) Je me demandais comment j'allais avoir la joie de continuer à jouer en sachant qu'il y avait cette épée au-dessus."

De quoi comprendre que le comédien quitte le Arrowverse avec de la rancoeur et réaliser que l'on ne devrait pas revoir Ray Palmer de sitôt ? C'est malheureusement possible. Après avoir assuré être encore "en train de digérer" ce départ, Brandon Routh a fermé la porte à des caméos dans un futur proche. Interrogé par Michael Rosenbaum à ce sujet, il a tout simplement rappelé ne pas avoir la tête à ça : "C'est un pont que je déciderai ou non de franchir une fois que je serai arrivé de l'autre côté".