Legends of Tomorrow saison 5 : Brandon Routh (Ray) ne voulait pas quitter la série

Cette saison 5 de Legends of Tomorrow, actuellement diffusée sur la CW aux USA, sera la dernière pour Brandon Routh. On le sait depuis plusieurs mois maintenant, Ray Palmer - son personnage, quittera prochainement la série aux côtés de Nora Darhk (Courtney Ford). Une déception pour les fans, mais également pour le comédien.

Brandon Routh quitte les Legends contre son gré

Sur son compte Instagram, Brandon Routh a récemment teasé un nouvel épisode de la fiction du Arrowverse en déclarant ceci : "Ils rient ensemble, ils pleurent ensemble, ils sauvent le temps ensemble. Ne loupez pas les nouveaux moments #SteelATOM ! Il ne reste plus beaucoup d'épisodes !"

En réponse à ce message, un internaute lui a alors fait la remarque suivante : "Ou alors, vous pouvez simplement changer d'avis et ne plus partir, Brandon". Problème, ce départ "n'est pas mon choix" lui a rapidement fait remarquer l'acteur. Autrement dit, ce sont bien les créateurs qui ont décidé de se séparer de Ray et Nora pour la suite de la série.

Deux départs nécessaires

Une surprise ? Pas vraiment. Cette semaine, Phil Klemmer - le co-showrunner, a confié à TVGuide la raison pour laquelle lui et son équipe sont prêts à tourner la page de ces deux personnages. Plus qu'une décision censée s'inscrire dans une certaine logique, "C'est comme dans la vraie vie. (...) Désolé de l'apprendre à tous ces jeunes qui pensent que la vie ne changera jamais, mais c'est le cas", il s'agit d'une évolution nécessaire pour le bien de l'histoire : "On a toujours imaginé que le temps passé sur le Waverider était limité. On a toujours sous-entendu qu'il s'agissait d'un lieu de passage et non une résidence permanente. Donc une fois que vous allez mieux, qu'importe les dommages que vous pouviez avoir à votre arrivée sur le vaisseau, vous devez faire de la place pour une autre âme abîmée."