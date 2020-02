Legends of Tomorrow saison 5 : pourquoi Ray et Nora quittent la série ? Les showrunners s'expliquent

Sans surprise, Legends of Tomorrow est toujours aussi fun avec sa saison 5, actuellement diffusée sur la CW aux USA. Pourtant, les prochains épisodes pourraient briser le coeur de nombreux fans, la faute aux futurs départs de Brandon Routh (Ray) et Courtney Ford (Nora) annoncés l'an dernier.

Des départs logiques pour les héros

Deux adieux qui devraient décevoir une partie du public et bouleverser l'univers de toute la team, mais une évolution logique pour la série. Auprès de Gamespot, Phil Klemmer - le co-showrunner, a rappelé combien le renouvellement au sein de cette équipe était une étape nécessaire : "On a toujours imaginé que le temps passé sur le Waverider était limité. On a toujours sous-entendu qu'il s'agissait d'un lieu de passage et non une résidence permanente. Donc une fois que vous allez mieux, qu'importe les dommages que vous pouviez avoir à votre arrivée sur le vaisseau, vous devez faire de la place pour une autre âme abîmée."

Et pour ceux qui trouveraient cette situation injuste - d'autant plus que Ray est présent depuis les débuts de la série, le papa des Legends a une réponse qui fait mal de part son réalisme : "C'est comme dans la vraie vie. Vous avez vos amis mais une fois que vous entrez dans une relation amoureuse, désolé de l'apprendre à tous ces jeunes couples qui pensent que la vie ne changera jamais, mais c'est le cas. C'est impossible d'atteindre un palier dans une vie en continuant de porter tout ce que l'on a. Vous devez faire de la place. Et c'est à la fois la douleur et la beauté de la vie."

Une belle fin pour le duo

Cependant, on vous rassure tout de suite, derrière cette confession un brin pessimiste se cache une jolie intrigue. Invité à rebondir sur ces propos, Keto Shimizu - l'autre showrunner de la série, a promis un beau départ pour ce duo. Après avoir rappelé, "On aime raconter des histoires plus réalistes, comme quand des gens se retrouvent pour un temps quand ils ont besoin les uns des autres, et quand ce n'est plus le cas, décident de grandir séparément", le scénariste a dévoilé, "Et c'est l'histoire que nous tentons de raconter avec Ray et Nora. C'est de cette façon que nous planifions leur départ. Je trouve que c'est très beau. Cela vient de notre amour pour ces personnages, de notre envie d'avoir la conclusion la plus satisfaisante possible".

On ne connait pas encore la date à laquelle Ray et Nora quitteront les Legends, mais on peut déjà se préparer à verser quelques larmes.