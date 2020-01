Legends of Tomorrow saison 5 : Ray et Nora vont quitter la série, comment réagira la team ?

Sarah touchée par le départ de Ray

Cette nouvelle année débute parfaitement pour les fans de Legends of Tomorrow. Non seulement la série a récemment été renouvelée pour une saison 6 par la CW, mais en plus, c'est le 21 janvier prochain que sa saison 5 inédite débutera enfin aux USA. Deux bonnes nouvelles néanmoins gâchées par un triste rappel : c'est au cours de ces prochains épisodes que Ray (Brandon Routh) et Nora (Courtney Ford) quitteront la team.

Comment ? Pourquoi ? De façon définitive ? A l'heure actuelle, aucune réponse n'a encore été apportée par l'équipe créative. Tout ce que l'on sait, c'est que l'absence à venir de Ray ne sera pas sans conséquence pour Sarah Lance. Caity Lotz - son interprète, l'a confié à TVGuide : "L'absence de Ray va être un énorme... ça sera vraiment bizarre sans lui. Je pense qu'il va y avoir des ajustements nécessaires à faire [pour surmonter ça]".

Une habitude pour les personnages

Toutefois, la comédienne a ensuite tenu à le rappeler, le départ de Ray ne viendra pas plomber l'ambiance de la série ou l'humeur survoltée de son héroïne. "Je pense que s'il y a bien une chose à laquelle Sara est devenue très douée, c'est qu'elle est toujours capable de gérer ce que le monde peut lui faire subir" a-t-elle ainsi rappelé.

L'actrice l'a par ailleurs précisé, l'absence de membres de la team ne sera pas inédite ni pour elle, ni pour les autres héros. Au contraire, c'est désormais un concept qui fait partie de leurs aventures : "Elle a déjà vu de nombreux partenaires partir, comme Firestorm, Captain Cold, Martin Stein... Tout le monde. Elle doit juste accepter le fait que c'est comme ça que ça se passe".

Le point positif des propos de Caity Lotz, c'est qu'ils n'induisent pas une fin mortelle pour Ray et Nora. Autrement, on imagine que l'actrice aurait teasé une Sarah plus dévastée que ça...