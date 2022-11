Le puissant discours d'Hervé Renard qui a tout changé à la mi-temps d'Argentine - Arabie Saoudite en Coupe du Monde

Enfin une bonne nouvelle pour l'Equipe de France dans cette Coupe du Monde 2022 ! Alors que la sélection de Didier Deschamps n'échappe pas à la malédiction du tenant du titre, en attestent ses nombreux joueurs blessés, elle est déjà assurée d'échapper à l'humiliante étiquette de "première contre-performance surprise de la compétition". Et pour cause, à quelques heures de son match contre l'Australie, c'est l'Argentine - vainqueure de la Copa America 2021 et l'une des grandes favorites du tournoi, qui a échoué de la pire des façons.

L'Argentine de Lionel Messi humiliée en Coupe du Monde

Dans la matinée de ce mardi 22 novembre, les coéquipiers de Lionel Messi affrontaient en effet l'Arabie Saoudite pour leur premier match. Or, si cette première rencontre apparaissait comme leur plus abordable du groupe (également composé du Mexique et de la Pologne), elle a malheureusement tourné au scénario catastrophe. Malgré une première mi-temps parfaitement maîtrisée, ponctuée notamment d'un but du joueur du PSG, les argentins ont finalement réussi à perdre sur le score de 2 buts à 1, la faute à une deuxième mi-temps qui jouée la tête à l'envers.

Une surprise ? Oui et non. Oui, parce que les 45 premières minutes ne laissaient en rien présager un tel résultat final (l'Argentine avait marqué trois buts refusés pour des courts hors-jeux). Non, parce que l'Arabie Saoudite compte dans ses rangs un magicien en la personne d'Hervé Renard. L'entraîneur français - qui a remporté deux CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, a une nouvelle fois fait parler son talent de coach pour magnifier ses joueurs tactiquement et les préparer mentalement à ce combat.

Le discours qui a tout changé

Preuve de son expertise ? Une vidéo filmée dans les vestiaires de l'Arabie Saoudite ce midi, à l'occasion de la mi-temps, vient d'être mise en ligne et nous nous permet de découvrir son puissant discours adressé à son équipe afin de la remobiliser et lui permettre de croire en ses chances. En plus de différents ajustements tactiques et de rappels importants sur les erreurs à ne plus reproduire, Hervé Renard apparait plus serein et confiant que jamais pour galvaniser ses protégés en haussant la voix de la meilleure des façons.

"Avec le ballon, c'est avec votre talent que l'on fera la différence. Restez calme, ça va venir, peut-on notamment l'entendre déclarer. On a encore 45 minutes, donc ne paniquez pas. Gardez cette confiance et allez-y, go go go". Alors okay, ce ne sont pas des paroles inédites et rares dans le monde du foot - on entend ça dans beaucoup de vestiaires, mais le nouveau visage présenté par l'Arabie Saoudite en seconde période prouve malgré tout que l'aura dégagé par le sélectionneur durant cette séquence a véritablement su toucher et convaincre ses joueurs qu'il côtoie depuis 3 ans.

