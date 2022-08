La plus grande franchise d'action aux cascades hallucinantes va quitter le catalogue de Prime Vidéo

Et le plus gros succès de la carrière cinématographique de Tom Cruise est... Top Gun : Maverick. Oui, la suite du cultissime film de 1986 sortie au mois de mai 2022 a récolté près de 1,4 milliard de dollars au box-office. Un carton colossal et... surprenant.

La franchise culte de Tom Cruise

Là où le rôle de Maverick a effectivement permis à Tom Cruise de véritablement s'imposer à Hollywood, c'est un autre personnage qui se révèle être pourtant bien plus incontournable dans sa carrière à savoir... Ethan Hunt. Depuis 1996 et la sortie au cinéma du tout premier épisode de Mission Impossible, le comédien n'a cessé de nous prouver qu'il était le maître des films d'action et blockbusters américains.

Que ce soit en jouant en équilibre sur la plus haute tour du monde à Dubaï, en étant accroché à un avion en plein ciel ou encore en sautant de toits en toits et en pilotant un hélicoptère dans des endroits étroitement terrifiants, Tom Cruise ne recule jamais devant une bonne cascade et n'hésite pas à donner de sa personne (quitte à se blesser) pour crédibiliser l'action d'une scène et nous satisfaire.

Un investissement remarquable et terriblement efficace dont le public ne s'est pas encore lassé. A ce jour, la franchise compte 6 films et plus de 3,6 milliards de dollars de recettes au box-office, alors que deux nouveaux épisodes - qui seront les derniers, sont déjà attendus au cinéma pour 2023 et 2024.

La saga Mission Impossible va quitter Prime Vidéo

Malheureusement, s'il est impossible de se lasser de voir Tom Cruise courir dans tous les sens pour sauver le monde, il va falloir se préparer à faire une cure de désintoxication de ses aventures. La raison ? C'est le 30 août prochain que les films vont disparaître (temporairement ?) du catalogue de Amazon Prime Vidéo.

Alors oui, on vous voir venir en nous disant "C'est pas grave, ils sont sur Netflix !". Sauf que, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Et pour cause, seuls 4 films sur 6 sont actuellement disponibles chez le concurrent de Prime. Manquent à l'appel ? Mission Impossible 2 et Mission Impossible - Fallout. La lose.