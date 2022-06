La meilleure série d'Apple TV+ est disponible gratuitement et il faut absolument la voir

Même si ses séries font moins parler que celles de Netflix, Apple TV+ n'a pas à rougir de son catalogue, peut-être moins rempli mais bourré de séries de qualité. Tu kiffes les dramas ? The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon est là. Tu es plus comédies ? Ted Lasso t'emmène dans le monde du foot et va te faire rire. Si tu es fan de Thomas Pesquet, on a aussi ce qu'il te faut !

Rendez-vous dans l'espace

Lancée le 1er novembre 2019, jour d'ouverture d'Apple TV+, For All Mankind n'a pas beaucoup fait parler en France mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures séries de la plateforme. Créée par Ronald D. Moore, à qui l'on doit Battlestar Galactica et Outlander, elle nous plonge en pleine époque de la conquête spatiale dans le début des années 70. Mais il y a un twist : cette fois, c'est l'Union soviétique qui a été la première à poser l'homme sur la Lune et les Etats-Unis sont, évidemment, un peu vénères. Tout va très vite s'accélérer pour les deux pays et les tensions vont monter sur Terre, et pas que.

Addictive, prenante, extrêmement bien réalisée et profondément féministe, For All Mankind rend accro dès les premières secondes. Et le casting y est aussi pour beaucoup : on y retrouve notamment Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten ou encore Jodi Balfour. Tu peux y aller les yeux fermés (enfin, tu nous as compris...).

For All Mankind est dispo gratuitement sur Apple TV+

Et justement, ça tombe bien : à l'occasion de l'arrivée ce vendredi 10 juin 2022 de la saison 3 de la série, Apple TV+ a pensé à tous ceux qui ne connaissent pas For All Mankind : la saison 1 est disponible gratuitement sur la plateforme pendant 10 jours et tu peux y accéder en cliquant sur le lien ci-contre. L'occasion parfaite pour se lancer dans cette excellente série !