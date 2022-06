Peu connue en France, cette série géniale sur le foot va bientôt s'arrêter (et ça nous brise le coeur)

Si on parle beaucoup des séries de Netflix, certaines autres plateformes sont (injustement) oubliées. Apple TV+ propose par exemple plusieurs séries de qualité comme The Morning Show, For All Mankind ou encore sa comédie Ted Lasso, récompensées à plusieurs reprises lors des Emmy Awards et Golden Globes.

Une série à voir pour tous les fans de foot

Si tu n'as jamais vu Ted Lasso, alors fonce sans hésiter sur cette comédie dans le monde du football. Le pitch ? Ted Lasso, coach de football américain, est recruté pour devenir le coach d'une équipe de Première Ligue anglaise. Sauf que Ted ne connaît rien aux règles du "vrai" foot. Un peu paumé, il va, avec sa bonne humeur à tout épreuve, tout faire pour se faire respecter par les joueurs et, of course, pour décrocher des victoires. Deux saisons sont déjà disponibles sur Apple TV+ et, alors qu'on attend avec impatience la saison 3, on a appris une mauvaise nouvelle.

Une saison 3 qui sera la dernière pour Ted Lasso ?

La saison 3 de Ted Lasso est actuellement en tournage en Angleterre. Mais malheureusement, la comédie pourrait bien se terminer très prochainement. Brett Goldstein qui est l'un des scénaristes de la série, en plus d'incarner l'excellent Roy Kent, a dévoilé dans une interview donnée au Sunday Times que la troisième saison pourrait marquer la fin des aventures pour les footballeurs de Richmond. "Nous l'écrivons comme ça. Ça été planifié pour trois saisons. Spoiler : tout le monde meurt" s'est amusé l'acteur. "L'histoire que l'on raconte, en un arc de trois raisons, c'est celle que je vois, connais et comprends. Ce qu'il se passera après ? Qui sait ? Moi, je ne sais pas." a-t-il ajouté auprès de Entertainment Weekly.

Des déclarations qui font donc bien craindre que la fin soit proche. Petit espoir quand même : le créateur Bill Lawrence avait confié fin 2021 que la décision sur le sort de la série reviendrait à Jason Sudeikis qui incarne le coach Ted Lasso. "Cela durera aussi longtemps qu'il pensera que c'est cool pour lui, pas seulement créativement mais aussi professionnellement et personnellement" a-t-il expliqué à The Hollywood Reporter.