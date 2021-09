La loi contre les thérapies de conversion est ENFIN inscrite à l'Assemblée nationale

"La création d'un nouveau délit permettra de les condamner de manière plus efficace"

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, s'est également exprimé sur cette avancée. Dans une déclaration publiée par l'AFP, il a expliqué : "Je me réjouis de l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est une première étape pour permettre son aboutissement, mais aussi l'occasion de poursuivre le travail de sensibilisation sur le sujet, mené de longue date au sein du groupe parlementaire et intensifié ces derniers mois".

"Je ne veux pas qu'on puisse penser que les thérapies de conversion sont aujourd'hui autorisées. Elles sont interdites" a-t-il précisé, "Mais comme elles peuvent prendre des formes multiples parfois difficiles à appréhender, la création d'un nouveau délit permettra de les condamner de manière plus efficace".

La loi propose de punir de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende

Têtu a aussi relayé des extraits du texte de loi qui est contre les thérapies de conversion. "Ces 'thérapies de conversion' ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique, la France ayant officiellement retiré l'homosexualité et ce qui était considéré comme des troubles de l'identité de genre de la liste des affections psychiatriques, respectivement en 1981 et en 2010" est-il rappelé, "Généralement à destination d'un public jeune, ces pratiques ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent : dépression, isolement, suicide".

Et la proposition de loi a aussi prévu des condamnations précises contre les thérapies de conversion : "Les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende".