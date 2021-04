Les thérapies de conversion bientôt interdites ? Hoshi, Eddy de Pretto et Marie Papillon s'engagent

Le projet de loi contre les thérapies de conversion n'est toujours pas dans le calendrier

Les thérapies de conversion, c'est quoi ? Des "thérapies" qui veulent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ces pratiques visent à les modifier pour aller vers l'hétérosexualité et le cisgenre. Des pratiques clairement contre la communauté LGBTQIA+. L'expression "thérapies de conversion" est née aux États‑Unis, dans les années 1950.

Depuis, les mentalités ont évolué et des cours LGBTQIA+ obligatoires pourraient arriver dans les collèges et lycées français. Mais malheureusement, ces thérapies de conversion sont encore présentes en France en 2021. Eh non, elles ne sont toujours pas interdites.

La proposition de loi n°4021, portée par Laurence Vanceunebrock, députée LREM de l'Allier, a pour but d'interdire ces "thérapies". Cette proposition de loi a été lancée en 2020, il y a donc 1 an. Mais malheureusement, elle n'est toujours pas inscrite dans le calendrier de l'Assemblée nationale.

Hoshi, Eddy de Pretto et Marie Papillon appellent Christophe Castaner à agir

Plusieurs stars sont montées au créneau sur les réseaux, ce jeudi 29 avril 2021, pour demander l'adoption de cette proposition de loi au plus vite. La chanteuse Hoshi, l'artiste Eddy de Pretto ou encore l'humoriste et influenceuse Marie Papillon ont en effet demandé à l'Assemblée nationale de traiter ce sujet important rapidement.