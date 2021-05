La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey voulait recruter Rihanna dans la série

Exit Daphné et Simon (et Regé-Jean Page par la même occasion puisqu'il quitte la série) dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Si Phoebe Dynevor va reprendre son rôle, Daphné ne sera plus au centre de la série et pour cause : comme dans les romans, c'est une autre histoire d'amour qui sera au coeur des futurs épisodes. On s'intéressera cette fois à Anthony et à sa quête amoureuse : le vicomte et aîné des Bridgerton va jeter son dévolu sur la jeune Edwina Sharma (Charithra Chandran), "diamant" de la saison londonienne. Mais la soeur de cette dernière, Kate, ne sera pas vraiment enjouée à l'idée de cette union et va tout faire pour dissuader Anthony.

Pour jouer ce personnage important de la suite de La Chronique des Bridgerton, c'est Simone Ashley (vue dans Sex Education) qui a été choisie. Et vous pouvez déjà découvrir un premier aperçu de l'actrice dans ce rôle avec des photos du tournage publiées par la presse britannique. Mais avant cette annonce de casting, Jonathan Bailey avait une autre idée : recruter... Rihanna !

Jonathan Bailey voulait Rihanna dans La Chronique des Bridgerton

Eh oui, alors que Nicola Coughlan a invité Kim Kardashian sur le tournage, Jonathan Bailey, lui, aurait bien voulu inviter une star de la musique à jouer dans la série ! En janvier dernier, l'interprète d'Anthony avait confié qu'il aurait bien voulu Rihanna dans le rôle de Kate. Pourquoi ? Car il a pu croiser la chérie d'A$AP Rocky qui est aussi actrice, à une soirée organisée par Netflix. "Je serais partant si elle l'est. Je veux dire, il y avait de l'alchimie entre nous" s'était amusé l'acteur dans une interview donnée à Entertainment Tonight Canada. Mais Riri ne sera pas au casting de la série puisque c'est Simone Ashley qui a été recrutée pour jouer Kate Sharma.

L'acteur qui avait auditionné pour le rôle de Simon dans la série est actuellement en plein tournage de la saison 2. Et si vous avez kiffé les scènes de sexe de la saison 1, le Britannique a promis que la suite ne devrait pas décevoir à ce niveau-là. "Je pense que ce sera encore plus excitant, plus tordu et plus sexy" avait-il assuré. En attendant les nouveaux épisodes, vous pouvez toujours découvrir ce qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton selon le roman.