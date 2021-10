La Chronique des Bridgerton saison 2 : comment Phoebe Dynevor a aidé Simone Ashley sur le tournage

Regé-Jean Page ne sera pas de retour pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Comme dans les romans de Julia Quinn, l'action de la suite sera centrée sur un nouveau membre des Bridgerton, à savoir sur Anthony joué par Jonathan Bailey. Une première scène de la suite donnait clairement le ton : le vicomte, frère aîné de Daphné, va être remis à sa place par Kate Sharma, nouvelle venue à Londres. C'est Simone Ashley qui a été choisie pour incarner ce personnage. L'actrice a déjà expliqué les conséquences que le tournage de la série a eu sur elle et elle continue de parler des coulisses aujourd'hui.

Phoebe Dynevor a aidé Simone Ashley

Propulsée dans l'univers Bridgerton, Simone Ashley est évidemment très heureuse de jouer Kate, l'héroïne féminine de la saison 2. Mais l'actrice, vue aussi dans Sex Education, l'avoue : elle a un peu stressé au début du tournage et a pu compter sur le soutien de Phoebe Dynevor qui a repris son rôle pour la suite. "Elle est adorable. Il y a eu une semaine où j'étais assez stressée sur certaines choses et elle m'a amené à un cours de Pilates, c'était très sympa. Nous avons passé du temps entre filles" s'est souvenue Simone Ashley dans une interview donnée à People.

L'actrice de 26 ans avoue d'ailleurs que tout se passe très bien sur le tournage, avec Jonathan Bailey à qui elle donne majoritairement la réplique, mais aussi avec les autres acteurs. "Tout le monde se soutient. Nous sommes une équipe, il n'y a pas d'égos. Tout le comprend qu'on est dans le même bateau et qu'on est tous ensemble" confie la star.

Elle tease Kate, un personnage "compétitif" et "très intelligent"

En plus de la première scène, les fans de La Chronique des Bridgerton ont pu avoir un aperçu de Kate Sharma sur les premières photos de la saison 2. Pour People, Simone Ashley en dit un peu plu sur ce personnage "compétitif" et "très intelligent" : "Elle écoute son instinct et elle ne se laisse pas influencer par ce que font les autres. Nous la suivons pendant des moments différents où elle est vulnérable et on en découvre un peu plus sur son passé et le traumatisme lié à sa famille" confie l'actrice qui tease aussi une suite "géniale". "J'ai vu quelques extraits et c'est génial. Je suis très fière de nous tous, acteurs et équipe" ajoute la star. Rendez-vous en 2022 pour voir ça !