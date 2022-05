La Chronique des Bridgerton : "Je vais faire une pause", une star de la série hospitalisée pour sa santé mentale

"Et je veux encourager les autres, si vous avez des difficultés, faites-vous une faveur. Faites une pause, arrêtez d'être si dur avec vous-même. Les gens me disaient toujours de ne pas être si dure avec moi-même, et je n'ai jamais vraiment, vraiment su ce que cela signifiait" a-t-elle précisé.

>> La Chronique des Bridgerton saison 3 : Benedict zappé ! Voici les personnages choisis pour la suite (et ça change des livres) <<

"Je portais le poids du monde sur mon dos", "je ne peux pas continuer comme je l'ai fait jusqu'à présent"

Avant d'être hospitalisée et de savoir son diagnostic, Ruby Barker a expliqué qu'elle était "pleine de rage, frustrée, en colère". "Je portais le poids du monde sur mon dos" a-t-elle déclaré. Mais maintenant, elle cherche de l'aide pour "tous ces traumatismes intergénérationnels emmagasinés en moi".

"Et maintenant, j'en suis à un point où j'ai un diagnostic, et je vous en parlerai à un autre moment. Mais j'ai un diagnostic, et je renonce à moi-même, je me pardonne et je trace une ligne dans le sable" a-t-elle ajouté, "Je ne peux pas continuer comme je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai besoin de changer. C'est donc ce que j'essaie de faire".

>> La Chronique des Bridgerton : les 8 plus grosses différences entre la série et les livres <<

En légende de sa vidéo postée sur Instagram, elle a aussi écrit : "La semaine de la santé mentale est chaque semaine pour moi. J'ai dit ce que j'avais sur le coeur. J'ai l'impression de ne pas avoir été tout à fait honnête, alors c'est pour ceux qui me suivent. Il est temps d'être transparent. Je me bats depuis Bridgerton, c'est la vérité. Merci à tous de me soutenir, votre amour me fait tenir debout". Et la comédienne a aussi remercié Shonda Rhimes, la productrice de La Chronique des Bridgerton, pour l'avoir "sauvée".