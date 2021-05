La Chronique des Bridgerton : 10 secrets bien gardés sur les acteurs de la série

1. Les différences d'âges entre les acteurs et leurs personnages

Les acteurs de La Chronique des Bridgerton n'ont pas tous le même âge que les personnages qu'ils incarnent. Certains sont même beaucoup plus âgés que vous ne le pensez ! Par exemple, Nicola Coughlan qui joue Penelope (qui est censée avoir environ 17 ans) a en fait 34 ans et est donc plus âgée que Jonathan Bailey qui incarne Anthony et vient de fêter ses 33 ans ou bien que Regé-Jean Page qui a 30 ans. Claudia Jessie qui joue Eloïse, elle, a 31 ans et a donc 6 ans de plus que Phoebe Dynevor qui joue Daphné (qui est censée être la grande soeur d'Eloïse). Vous pouvez en découvrir plus sur les âges des stars de Bridgerton et de leurs personnages.

2. Les acteurs de la série sont aussi chanteurs

Un talent peut en cacher un autre : saviez-vous que plusieurs stars de la série sont aussi chanteurs ? Même s'ils n'ont jamais vraiment sortis de singles, ils ont montré leurs voix sur scène ou bien dans de clips. Regé-Jean Page a par exemple sorti un titre avec son frère et avait chanté lors de son passage au SNL. Jonathan Bailey, lui, a participé à de nombreuses comédies musicales à West End (l'équivalent de Broadway mais à Londres) et a même remporté un prestigieux Laurence Olivier Award (équivalent de nos Molières) pour son rôle dans la comédie musicale Company en 2019. Parmi les autres membres doués du cast ? Luke Newton (Colin) et Luke Thompson (Benedict). La preuve avec une vidéo des 3 acteurs jouant les frères Bridgerton en train de chanter sur le tournage de la série :