Luke Newton (Colin dans La Chronique des Bridgerton) dyslexique : "C'est vraiment difficile"

Luke Newton (Colin) dyslexique : la star de La Chronique des Bridgerton se confie

Si Regé-Jean Page alias Simon Basset / le duc de Hastings, a souffert à cause du sport et du réveil à 5h sur le tournage de La Chronique des Bridgerton, Luke Newton, qui joue Colin dans la série Netflix, a souffert pour d'autres raisons. Il a révélé à Page Six être dyslexique, ce qui est très compliqué en tant qu'acteur pour lire et apprendre du texte. Déjà, étant enfant, Luke Newton pensait que ses difficultés de lecture et le jeu d'acteur "n'allaient pas vraiment ensemble". Il avait alors failli abandonner son rêve. Mais en découvrant que de nombreuses stars du cinéma étaient dyslexiques, il s'est finalement lancé dans une carrière de comédien.

Cependant, "c'est vraiment difficile" avoue l'interprète de Colin, l'un des frères de Daphné dans La Chronique des Bridgerton. Si quelqu'un lui envoie un scénario et lui demande : "Pouvez-vous lire ce script et l'enregistrer pendant le week-end ?", Luke Newton va avoir beaucoup de mal à lire le script si rapidement. "Cela me prendrait 4 jours, alors que d'autres acteurs peuvent déchiffrer un script en quelques heures", donc la dyslexie "c'est vraiment un défi pour moi" a-t-il confié.

Mais en recevant le scénario de La Chronique des Bridgerton, il n'a pas pu s'empêcher de tout lire, tant il était pris dans l'histoire : "C'est l'une des premières fois où je n'ai pas pu lâcher un scénario".

Ses scènes préférées à tourner ? "Les scènes de dîner", "juste être nourri"

Et alors que Phoebe Dynevor (Daphné), Regé-Jean Page (Simon), Jonathan Bailey (Anthony) et Sabrina Bartlett (Siena) ont beaucoup de scènes de sexe, Luke Newton est plutôt content de ne pas en avoir eu. Car lui, ce qu'il a préféré tourner, ce sont les séquences... où ils mangent. "Pour être honnête. J'aime les scènes de dîner plus que tout, juste être nourri pour la journée" a-t-il en effet déclaré, "Être servi, un peu comme un rôti du dimanche et être filmé pendant toute une journée pour ça, ce n'était pas la pire chose à tourner pour moi".