La Casa de Papel saison 5 : Nairobi sera "toujours présente" malgré sa mort

Au fil des épisodes, La Casa de Papel nous a brisé le coeur, comme avec la mort de Berlin (Pedro Alonso) à la fin de la saison 2 ou bien l'assassinat de Nairobi (Alba Flores) dans la saison 4. Puisque le premier a fait son retour dans des flashbacks dans la suite de la série, les fans se demandent si Alba Flores a repris son rôle pour la 5e et dernière saison de la série espagnole. Pour l'instant, c'est toujours un mystère. Mais même si Nairobi ne revient pas physiquement dans la série, on entendra encore beaucoup parler d'elle.

Nairobi "toujours présente" malgré sa mort

Comme le confie Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, à Entertainment Weekly, Tokyo (Ursula Corberó), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente) et les autres seront toujours touchés par la mort tragique de leur amie, tuée par Gandia (José Manuel Poga). Ce drame sera d'ailleurs plus que jamais au centre de l'action dans la saison 5. "Nairobi représentait le coeur du gang d'une certaine façon et pour cette dernière saison, elle aurait eu du mal à s'y retrouver car c'est une saison où il va y avoir des confrontations directes. Mais sa mémoire va inspirer les autres personnages" assure le producteur Jesús Colmenar. Quant à Alex Pina, il explique que Nairobi sera "toujours très présente, parfois, ils parlent toujours d'elle. Elle va illuminer leurs luttes dans la dernière saison".

Les personnages vont en baver dans la dernière saison de La Casa de Papel

On dirait bien que la suite sera compliquée - voire mortelle - pour les braqueurs. En tout cas, les propos des deux producteurs semblent laisser penser qu'ils vont en baver et n'auront pas peur de se confronter directement à la police. "L'idée presque romantique et feel-good d'un braquage sans victime, d'une lutte pour la liberté et la résistance sans blesser personne va se fracasser contre un mur dans cette dernière saison. A présent, les personnages doivent se battre pour leurs vies" assure Jesús Colmenar. On en tremble déjà !

La partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel arrive le 3 septembre prochain sur Netflix.