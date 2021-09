La Casa de Papel saison 5 : la fin de la série écrite en catastrophe, Pedro Alonso balance

Alors que certains fans ont encore du mal à se remettre de la fin de la partie 1 de La Casa de Papel saison 5, mais aussi des moments chocs ou encore bêtes et énervants, d'autres ont séché leurs larmes et sont prêts pour la partie 2. Ils sont surtout impatients de découvrir comment la série espagnole va se terminer. Les braqueurs s'en sortiront-ils ? D'autres morts chocs sont-elles attendues ? Peut-on espérer un happy ending ? Beaucoup trop de questions se posent.

"Ils ne savaient même pas comment ça allait se terminer"

Le créateur Alex Pina et les scénaristes ont même eu du mal à trouver comment y répondre puisqu'ils s'y sont repris à plusieurs fois pour trouver la bonne fin pour La Casa de Papel. Ce n'est d'ailleurs qu'au dernier moment que le final a été acté : "Alex Pina l'a avoué publiquement. Lorsque nous étions en plein tournage, le département de la direction a exigé la dernière version de l'épisode 10, mais elle n'était pas prête. Ils ne l'avaient pas. Ils ne savaient même pas comment ça allait se terminer. Ils ont proposé plusieurs idées, mais ils n'arrivaient pas à être satisfaits. Ils écrivaient la fin puis la changeaient", explique Pedro Alonso (Berlin) à Sensacine.

Les acteurs ont donc eux aussi découvert au fur et à mesure le final prévu pour la saison 5 de La Casa de Papel, qui sera la dernière : "C'est une série qui se cuisine sur le tas. C'est un processus différent des autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Lors que nous filmons, nous recevons les scripts. Nous ne savons pas bien ce qui va se passer. On est aussi surpris que le spectateur quand on lit le scénario", confie Patrick Criado (Rafael, le fils de Berlin).

"Les derniers épisodes seront beaucoup plus émouvants"

De son côté, Alvaro Morte (Le Professeur) a donné quelques infos sur la fin de La Casa de Papel en interview avec Lavanguardia : "La communication avec le groupe est rompue, un terrible chaos s'installe (...) Je veux anticiper en prévenant que les cinq derniers épisodes de la série, qui arriveront en décembre, seront beaucoup plus émouvants. C'est quand on rentre dans le passé des personnages, qu'on apprend à les connaître parfaitement et à comprendre les motivations qui les ont conduits dans ce voyage." En bref, préparez la boîte de mouchoirs !