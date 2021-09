La Casa de Papel saison 5 : aviez-vous remarqué cette erreur dans l'épisode 5 ?

Alors que la partie 2 de La Casa de Papel saison 5 arrive le 3 décembre 2021 sur Netflix, les fans essaient encore de se remettre de la fin de la partie 1 (ou volume 1). Il faut dire que le créateur Alex Pina et les scénaristes ont frappé fort en tuant (sûrement) le personnage le plus emblématique de La Casa de Papel, Tokyo. Après Berlin et Nairobi, ça commence à faire beaucoup de décès tragiques. Pour certaines personnes, la mort de Tokyo n'était pas vraiment une surprise puisqu'elle est teasée tout au long de la partie 1, avec les flashbacks sur son passé et sa discussion avec Nairobi.

Un faux raccord dans La Casa de Papel saison 5

La fin pour la première recrue du Professeur (Alvaro Morte) est surtout proche lorsqu'elle se prend des balles dans le bras. Elle ne peut alors pas s'échapper de la cuisine de la banque avec Denver et Manille (Belén Cuesta). Tokyo (Úrsula Corberó) décide donc de rester pour combattre et au final se sacrifier pour exterminer Gandia et sa bande. D'ailleurs, aviez-vous remarqué l'erreur, ou plutôt le faux raccord, dans la scène où Denver essaie d'emmener avec eux Tokyo ?

Une vidéo YouTube permet de mieux s'en rendre compte. On remarque qu'à un moment, le personnage de Jaime Lorente porte une oreillette, pour communiquer avec El Professor, et qu'il ne l'a plus dans la séquence d'après. Elle a complètement disparu avant de réapparaître dans l'oreille gauche de Denver comme par magie. Une belle boulette passée inaperçue au montage 😂