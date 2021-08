Outer Banks saison 2 : aviez-vous remarqué cette erreur dans l'épisode 3 ?

Chase Stokes se trompe de prénom dans une scène

Les fans attendent la saison 3 d'Outer Banks, dont PRBK avait dévoilé les théories pour la suite. L'occasion de retrouver John B (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss). Mais si vous avez vu la saison 2 d'Outer Banks sur Netflix (et la fin de la saison 2 qu'on vous a résumé), avez-vous vu l'erreur que certains internautes ont remarqué ? Eh oui, une petite erreur s'est glissée dans une scène de l'épisode 3 de la saison 2 de la série.

Dans une scène d'Outer Banks saison 2, Chase Stokes dit "Mads" pour Madelyn, le vrai prénom de sa petite amie Madelyn Cline, au lieu de dire celui du personnage Sarah (Sarah Cameron). Plusieurs internautes s'en sont rendus compte et ont posté l'extrait vidéo en question sur les réseaux comme TikTok, Instagram ou encore Twitter. Et effectivement, on voit bien l'acteur dire "Mads" et non Sarah en lisant sur ses lèvres. Le son a donc été coupé au montage.