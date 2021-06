La Casa de Papel : avant Salvador Dali, découvrez quelle autre icône a failli inspirer les masques

Dès sa sortie, La Casa de Papel est devenue un véritable phénomène dans le monde entier. La série espagnole a aussi lancé des idées pour innover en terme de costumes à Halloween : de nombreuses personnes se sont arrachées la combinaison rouge et le masque de Dali pour cet événement annuel. Ces deux accessoires ne passent clairement plus inaperçus, mais saviez-vous que le masque aurait pu être très différent ?

Dali remplacé par Don Quichotte dans La Casa de Papel ?

Au départ, le créateur, Alex Pina, et le réalisateur de La Casa de Papel hésitaient entre Salvador Dali et... Don Quichotte, le héros du roman de Miguel de Cervantes.

Deux icônes assez opposées, mis à part leurs célèbres moustaches : "À l'évidence, le masque allait jouer un rôle important, nous avons envisagé deux icônes : Salvador Dalí et... Don Quichotte ! Deux fous géniaux, précisément, car si on se souvient de la manière dont les braqueurs sont entrés dans la Maison de la Monnaie, dans les premiers épisodes, c'était assez dingue", explique le showrunner à Télé Loisirs. Au final, pourquoi avoir choisi Dali ? "Nous avons choisi Salvador Dalí pour ses moustaches et son air dément. Et maintenant, c'est un costume qui fait fureur à Halloween", confie Alex Pina.

Les masques offerts aux acteurs

Bientôt, le masque de Dali restera l'un des seuls souvenirs du tournage de La Casa de Papel puisque la saison 5, qui arrive le 3 septembre 2021 sur Netflix, sera la dernière : "Il a été offert à chaque acteur en plusieurs exemplaires et sont faits sur mesure pour les comédiens. Plus larges pour les hommes, un peu moins pour les femmes, ils ont été confectionnés spécialement pour La Casa de Papel", raconte le créateur. Ursula Corberó (Tokyo), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver), Alba Flores (Nairobi) et les autres pourront aussi ressortir leur combinaison rouge de leur dressing en cas de nostalgie !