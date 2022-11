L'Equipe de France enfin prête à boycotter la Coupe du Monde 2022 ? Les joueurs dévoilent leur plan d'action

La polémique de la semaine signée Hugo Lloris

Certains diront que c'est toujours mieux que rien (ce qui est tout à fait vrai), d'autres rappelleront que c'est également hypocrite (ce qui n'est pas faux non plus). Après tout, ce lundi 14 novembre 2022, Hugo Lloris - capitaine des Bleus, a notamment fait polémique en rappelant qu'il n'avait pas l'intention de porter un brassard arc-en-ciel durant la Coupe du Monde.

"J'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président [de la FFF, Noël le Graet]. Quand on est en France et qu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture et j'en ferai de même quand j'irai au Qatar, a-t-il déclaré. Donc je peux être d'accord ou non avec leurs idées mais je dois montrer du respect par rapport à ça".

Le problème, comme l'on fait remarquer des internautes, c'est que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit, et montrer du respect envers une culture qui impose la peine de mort à l'encontre des personnes gays, c'est d'une violence inouïe et d'une absurdité totale.