L'Attaque des Titans : un spin-off du manga dévoilé après la saison 4 de l'anime ?

Un nouveau manga n'a rien d'impossible

Faut-il comprendre que le mangaka est de nouveau plongé dans le plus grand des secrets au pays d'Eren ? Que le Bessatsu Shōnen Magazine s'apprête à accueillir un spin-off ? Pour l'heure, rien n'a été officialisé à ce sujet et il est donc trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Malgré tout, la possibilité de nouvelles histoires existe.

Alors que des premières rumeurs de nouveau manga ont vu le jour au printemps dernier, on sait combien Hajime Isayama est attaché à cet univers. Souvenez-vous, il n'a pas hésité à légèrement modifier la fin de SNK en réponse aux critiques des fans, et il a également confessé avoir quelques regrets sur certaines directions. De même, à l'instar de House of the Dragon, la future série d'HBO qui servira de prequel à Game of Thrones, il existe de nombreuses choses passionnantes à explorer et mettre en scène, notamment ce qui a pu se passer sur l'île du Paradis juste avant l'amnésie provoquée par le roi des Eldiens.

Enfin, on le sait, il n'est pas rare de voir des mangakas imaginer des spin-offs de leurs oeuvres, même après la fin du manga principal. Ces dernières années, Death Note a ainsi eu le droit à de courtes histoires bonus, tandis que l'histoire de The Seven Deadly Sins a été prolongée avec Four Knights of the Apocalypse en début d'année. Autant dire qu'un tel projet n'aurait donc rien de choquant et d'incohérent.

Malheureusement, on s'en doute, même si ce tweet n'a pas été posté au hasard, il faudra désormais attendre la diffusion de la partie 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans avant d'avoir le droit à la moindre confirmation (ou infirmation) à ce sujet. Vivement !