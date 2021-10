L'Attaque des Titans : la fin du manga enfin publiée, 3 raisons de craquer pour le Tome 34

Les spoilers arrivent

C'est le 9 avril 2021 que Hajime Isayama a dévoilé le dernier chapitre de son manga L'Attaque des Titans dans le Bessatsu Shōnen Magazine au Japon. Et si vous avez jusqu'à présent réussi à éviter le moindre spoiler sur la fin, on ne peut pas vous garantir que vous réussirez à tenir encore très longtemps. La raison ? C'est à partir du mois de janvier 2022 que la NHK General TV et Wakanim en France diffuseront la partie 2 de la saison 4 de l'anime.

Autant dire que les réseaux sociaux exploseront à chaque diffusion d'un nouvel épisode et qu'il vous sera donc difficile de rester vierge de la moindre information. De fait, si vous n'avez pas envie de vous faire gâcher la surprise ou de voir votre visionnage de la série être perturbé par des fans à la langue trop pendue cet hiver, foncez en librairie afin d'y découvrir cette conclusion de la façon la plus sereine possible.

Des pages supplémentaires dans ce tome 34

L'une des raisons qui font de ce tome 34 de L'Attaque des Titans un incontournable à posséder absolument dans sa bibliothèque, c'est que là où les précédents numéros étaient composés de 192 pages, celui-ci bénéficie à l'inverse d'une édition de 256 pages. Une évolution qui se ressent quand on le tient entre les mains et qui s'explique de la meilleure des façons.

Et pour cause, ce tome publié par Pika Edition comprend des pages inédites qui n'avaient pas été dévoilées lors de la publication du chapitre de fin dans le Bessatsu Shônen de Kodansha au printemps dernier, dont les fameuses pages supplémentaires imaginées par Hajime Isayama afin de fluidifier sa conclusion. De fait, contrairement à ce qui avait été proposé aux lecteurs japonais à l'époque, c'est la fin complète et cohérente de l'histoire imaginée par le mangaka qui est vendue ici. Il n'est donc pas utile d'aller fouiller sur Internet pour retrouver ces bonus et les réécritures de l'auteur.

Une édition collector incroyable

Enfin, pour cette sortie événement, sachez que Pika Edition a vu les choses en grands avec une version collector absolument folle. Au programme ? En plus du tome classique, préparez-vous à y retrouver :

- un livret inédit de 96 pages qui comprend les story-boards (nemu) des chapitres 1 & 2 de la série en noir & blanc, comme dans l'édition collector "Beginning" de l'édition japonaise du tome 34.

- 2 cartes postales en couleur (118x180 mm) qui reprennent les couvertures des tomes 4 et 23 de la série.

- un ex-libris noir & blanc orné d'un dessin exclusif de Hajime Isayama (120x140 mm).

- Enfin, à la manière du tome 23 collector de One Punch Man, une jaquette réversible est également disponible, portée par une illustration exclusive issue d'une couverture du magazine "Bessatsu Shônen.

Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à l'inverse du Tome 99 collector de One Piece qui avait été pensé en édition très (trop) limitée, Pika Edition a fait ici en sorte d'avoir suffisamment de stock pour satisfaire les plus fanatiques ! Merci qui ?