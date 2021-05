L'Attaque des Titans : la nouvelles la fin du manga a leaké, les fans sont encore plus déçus

L'Attaque des Titans : les 8 nouvelles pages du dernier tome du manga ont leaké

Alors que l'anime L'Attaque des Titans aura la saison 4 partie 2 en 2022 sur Netflix, les aventures d'Eren, Mikasa, Armin ou encore Livaï sont déjà finies dans le manga (édité par Pika Edition en France). Le shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama, et publié dans le Bessatsu Shōnen Magazine au Japon, a en effet eu droit à une fin, mais qui était décevante pour beaucoup de fans. Une fin qui était différente de ce que Hajime Isayama avait imaginé au départ comme l'avait expliqué le mangaka.

La fin du manga L'Attaque des Titans était tellement controversée, qu'Hajime Isayama s'était excusé et avait promis 8 nouvelles pages. Comme Hajime Isayama l'avait confié en interview à Kōdansha, ces 8 nouvelles pages / planches ne devraient pas pour autant changer la fin. Il s'agit juste d'apporter plus de détails sur les pensées et les actes des personnages pour mieux comprendre le final. Ces 8 nouvelles pages seront ajoutées dans le tome 34, alias le dernier, qui sera publié le 9 juin 2021 au Japon. Et il y a déjà eu un leak de ces pages inédites. Une fuite dont les fans n'arrêtent pas de parler sur les réseaux.

De nombreux fans sont encore plus déçus par cette nouvelle fin

Sur Twitter, les fans de L'Attaque des Titans sont nombreux à avoir vu le leak des 8 nouvelles pages du manga. Et clairement, la majorité est encore plus déçue et en colère par cette nouvelle fin qui a fuité. La fin de L'Attaque des Titans a donc créé une nouvelle fois la polémique sur les réseaux. Pour beaucoup d'internautes, cette nouvelle version serait encore pire que la précédente.