One Punch Man : une édition collector du Tome 23 annoncée par Kurokawa

Les fans de mangas sont décidément gâtés ces derniers temps. Il y a quelques semaines, Glénat dévoilait notamment des éditions totalement folles des Tomes 98, 99 et 100 de One Piece en simili-cuir de couleurs bronze, argent et or, tandis que Kazé imaginait un coffret très spécial pour le Tome 20 (le dernier) de The Promised Neverland, composé de nombreux goodies. Aujourd'hui, c'est donc au tour de Kurokawa de faire le bonheur de ses lecteurs.

Edition collector pour One Punch Man

La maison d'édition l'a en effet révélé sur Twitter, c'est le 2 septembre prochain que le Tome 23 de One Punch Man débarquera en librairies. Un retour très attendu des amateurs des aventures de Saitama, qui sera donc fêté de la plus belle des façons à travers la mise en place d'une édition collector (et limitée), déjà disponible en pré-commande.

Au programme ici ? En plus d'une jaquette normale centrée sur notre chauve préféré, c'est une jaquette bonus exclusive portée par les nombreux personnages emblématiques de l'histoire qui sera proposée, elle-même accompagnée d'une plaque en métal inédite avec Saitama et Genos. Son prix ? 9,90€. Simple mais efficace, on ne peut que valider.