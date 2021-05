The Promised Neverland Tome 20 : un coffret collector incroyable pour la fin du manga

Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est le 2 juin prochain que l'aventure The Promised Neverland s'arrêtera en France. A cette date, Kazé éditera en effet le Tome 20 du manga, qui sera donc le dernier de cette incroyable série imaginée par Kaiu Shirai et dessinée par Posuka Demizu.

Une édition collector pour la fin de The Promised Neverland

Cependant, afin de permettre à cette oeuvre de partir de la plus belle des façons et offrir aux fans une chance de tourner les ultimes pages avec le sourire, Kazé a prévu un joli cadeau à destination de ses lecteurs. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, cet ultime volume aura le droit à une version collector en plus d'une édition simple.

Au programme ici ? Pour moins de 17€, vous pourrez ainsi obtenir un coffret qui comprendra : le Tome 20 du manga, un nouveau roman adapté de l'univers The Promised Neverland (le n°3), un sublime marque-page en métal et enfin, deux bracelets aux noms d'Emma et Isabella. Simple mais efficace, ce coffret (déjà disponible en précommande) devrait aider les larmes à sécher plus rapidement.

Et puis surtout, il nous fera oublier le terrible raté de l'anime dont la saison 2 a déçu tout le monde.