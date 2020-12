The Promised Neverland saison 2 : des "scénario originaux" pour l'anime, jamais vus dans le manga

Après un retard de plusieurs mois, c'est finalement en janvier 2021 que la diffusion de la saison 2 de The Promised Neverland débutera enfin sur Fuji TV au Japon et en simulcast sur Wakanim en France. Et alors que la hype entourant cette histoire est progressivement retombée suite à la fin du manga en juin dernier, le studio d'animation CloverWorks a visiblement trouvé une bonne idée pour motiver les fans de la première heure à poursuivre le visionnage de l'anime.

Des intrigues inédites pour l'anime

A en croire la rumeur du moment, dévoilée par WSJ Manga, "la saison 2 sera portée par des scénarios originaux". Autrement dit, l'anime pourrait quelque peu se détourner du chemin emprunté par le manga afin de surprendre les téléspectateurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne devrait pas s'agir de filler inutiles.

Toujours selon la source, ces nouveaux épisodes auraient au contraire été "totalement supervisés par Kaiu Shirai, le mangaka de cette histoire". Traduction ? Ces ajouts - qui n'ont bien évidemment pas encore été révélés, seraient donc canons à l'oeuvre originale et devraient parfaitement s'intégrer à la mythologie.

De quoi renforcer leur intérêt et nous intriguer. Après tout, le manga n'était pas sans défaut et a légèrement plongé en cours de route, perdant de vue ce qui faisait sa force et la puissance de l'intrigue. Aussi, il n'est pas impossible que Kaiu Shirai profite de ces supposés détours afin d'améliorer certaines choses. On croise les doigts.