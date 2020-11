The Promised Neverland saison 2 : la date de retour enfin connue, nouveau teaser dévoilé

Cette année 2020 vous déprime ? Pas d'inquiétude, 2021 devrait vous redonner le sourire. Bon, l'épidémie de Covid-19 pourrait encore s'amuser à gâcher nos vies durant plusieurs mois, mais on aura tout de même le droit à quelques bonnes nouvelles. Comme quoi ? Le grand retour de The Promised Neverland.

The Promised Neverland de retour

Tandis que le manga de Kaiu Shirai et Posuka Demizu a récemment pris fin au Japon, c'est la saison 2 de son adaptation en anime qui s'apprête à débarquer sur nos écrans. Ainsi, Fuji TV l'a annoncé, la diffusion des nouveaux épisodes débutera le 7 janvier prochain. Et du côté de la France ? Aucune date n'est encore connue. Néanmoins, quand on sait que Wakanim et ADN possèdent toutes les deux les droits d'exploitation et sont habituées à proposer du contenu en simulcast, on peut légitimement espérer que l'une de ces deux plateformes suivra la diffusion en temps réel.

D'ici-là, c'est une nouvelle bande-annonce qui vient d'être mise en ligne. Celle-ci ne dure que quelques secondes, mais la vidéo nous permet tout de même de déjà nous préparer à une ambiance lourde et intense, portée par une différence de ton assez prononcée vis-à-vis de la saison 1. Et forcément, on a hâte de découvrir tout ça.

Enfin, pour rappel, quelques jours avant les débuts de cette saison 2, c'est un film live-action qui débarquera en décembre au cinéma au Japon. Et malgré quelques réécritures inattendues, cette autre adaptation - qui se concentrera sur les débuts de l'histoire, devrait être fidèle au manga et satisfaisante.