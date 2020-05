The Promised Neverland : la fin du manga annoncée, Kaiu Shirai promet des surprises

La fin approche pour The Promised Neverland

Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement pour nous, The Promised Neverland va prochainement nous le rappeler. Dans le magazine Weekly Shônen Jump n°23 publié ce lundi 11 mai au Japon, il a en effet été confirmé que la conclusion de cette histoire "était imminente", alors même que le 176ème chapitre vient de paraître. Une annonce décevante qui n'a néanmoins rien d'une surprise puisque, dès septembre 2018, il avait été annoncé que le manga était entré dans son arc final.

A l'heure actuelle, aucune précision n'a encore été faite sur la fin du manga (ultime date de publication inconnue, nombre de tomes restants non dévoilé...), mais le magazine a déjà promis que cet événement sera accompagné "d'un projet spécial". Là encore, il est difficile de deviner ce qui est prévu, mais l'idée d'un spin-off sous la forme d'un prequel afin de mettre en scène le monde d'avant pourrait être intéressante à explorer. A moins que ce soit lié à la sortie du film live...

Une fin encore secrète

Seule certitude pour le moment, la fin de cette histoire surprendra tous les fans. Interrogé par le Figaro sur les nombreuses théories du public publiées sur le net, Kaiu Shirai - l'auteur du manga, a tout simplement confié, "Il y a plusieurs personnes dont les théories sont proches de la fin de l'histoire. Mais personne n'a trouvé exactement la fin que j'ai prévue. Ça me rend assez fier et me donne confiance dans mon histoire."

De quoi fortement nous intriguer et nous exciter pour la suite.