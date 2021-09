One Piece : le tome 99 collector déjà revendu sur Internet, les fans en colère

Une édition collector pour le 99ème tome de One Piece

Moins de deux semaines après la publication du tome 100 de One Piece au Japon, c'est ce mercredi 15 septembre 2021 que le tome 99 du célèbre manga de Eiichiro Oda a débarqué dans toutes les librairies en France. Le twist ? Afin de créer l'événement, Glénat - son éditeur, a mis en place une version collector.

"Limitée à un seul tirage", ce qui signifie qu'il n'y aura pas de réédition de cet exemplaire spécial, ce 99ème tome est protégé par une jaquette "en simili-cuir du plus bel effet", tandis que le lettrage est de couleur argenté. Un simple petit bonus - le Tankôbon reste identique à l'intérieur, qui fait tout de même passer le prix de ce numéro à 10,75€ contre les 6,9€ de la version classique.

Rupture de stock à cause de faux fans, grosse colère sur Twitter

Malheureusement, qui dit "édition exclusive / limitée" dit également... vautours. En effet, à l'instar de ce qui a pu se passer avec la PS5 ces derniers mois, tous les fans qui n'avaient pas précommandé le manga n'ont pas eu la chance de l'obtenir. La raison ? Dès mercredi matin, certaines personnes se sont amusées à dévaliser les magasins afin de revendre ces tomes sur différents sites pour des prix allant de 50€ à... 1000€.

Et forcément, cette pratique a rapidement provoqué la colère du public. A la fois dégoûtés, frustrés et blasés par un tel comportement, les fans de Luffy se sont donc lâchés sur les réseaux sociaux, "J'vous hais les gens qui ont acheté le tome 99 de One Piece sous blisters pour les revendre a +50€ sur vinted", "Vous êtes des grosses m*rdes et je vous déteste bande de grosses m*rdes", "Si vous avez tant besoin d'argent que ça c'est simple, stoppez votre fainéantise de chômeur et aller trouver un taf".

Oui, ça clash au moins aussi fort qu'à Marine Ford...