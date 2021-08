L'Attaque des Titans saison 4, partie 2 : la date de sortie dévoilée, rendez-vous le...

Les fans seront gâtés

Afin de célébrer le succès de Shingeki no Kyojin, c'est une compilation très spéciale de l'histoire qui sera également diffusée au Japon, ainsi que différents OAD centrés sur Livai, Annie ou bien Mikasa comme Birth of Livai ou encore Lost Girls. Cependant, on ne sait pas encore si tout ceci sera diffusé le même jour que l'épisode 76 ou durant les semaines précédentes afin de préparer les fans, ni si ces réjouissances seront disponibles chez nous.

De même, on ne sait pas encore quelle fin sera réellement présentée dans l'anime. Ce n'est pas un secret, conscient des critiques des fans sur la conclusion, Hajime Isayama a récemment ajouté quelques pages supplémentaires à son manga afin d'apporter plus de cohérence à ses idées. Est-ce que ces précisions seront prises en compte dans la série ? A suivre.

Pour rappel, le tome 34 de L'Attaque des Titans - le dernier de la saga, sortira le 13 octobre dans les librairies en France. Une édition collector incroyable est également attendue ce jour-là.