L'Attaque des Titans : pages bonus, livret, ex-libris... une édition collector folle pour le Tome 34

Un tome collector pour la fin de L'Attaque des Titans

On s'en doutait, c'est désormais confirmé : le Tome 34 de L'Attaque des Titans - qui sera également le dernier de la série, bénéficiera d'une édition collector en France. C'est Pika Edition qui a annoncé la nouvelle, les fans de l'oeuvre d'Hajime Isayama pourront faire leurs adieux à Eren, Mikasa et Armin de la plus belle des façons cet automne.

Ainsi, après avoir annoncé la date de sortie française (rendez-vous le 13 octobre 2021 dans toutes les librairies), Pika Edition a dévoilé l'incroyable contenu de cet ultime numéro. Et vous allez le constater, on sera terriblement gâtés. Au programme ?

De nombreux cadeaux offerts aux fans

Premièrement, ce Tome 34 sera composé de 256 pages, contre 192 pages pour les numéros précédents. Par quel miracle ? "Il comprendra des pages inédites qui n'ont pas été dévoilées lors de la publication du chapitre de fin dans le magazine "Bessatsu Shônen" de Kodansha", dont les fameuses pages supplémentaires imaginées par l'auteur afin de fluidifier sa conclusion. Autant dire que le mot "collector" prendra tout son sens ici !

Deuxièmement, ce Tome 34 sera accompagné d'un livret inédit de 96 pages. Son intérêt ? Il comprendra "les story-boards (nemu) des chapitres 1 & 2 de la série en noir & blanc, comme dans l'édition collector "Beginning" de l'édition japonaise du tome 34".

Troisièmement, les collectionneurs pourront également compter sur la présence de 2 cartes postales en couleur (118x180 mm) qui reprendront "les couvertures des tomes 4 et 23 de la série". En effet, ces deux illustrations "se répondent" visuellement. Mais ce n'est pas tout, il y aura également un ex-libris noir & blanc "orné d'un dessin exclusif de Hajime Isayama (120x140 mm)".

Enfin, quatrièmement, à la manière du tome 23 collector de One Punch Man, c'est une jaquette réversible qui sera disponible portée par "une illustration exclusive issue d'une couverture du magazine "Bessatsu Shônen".

Mais le plus beau dans tout ça, ça sera son prix. D'après Pika Edition, malgré tous ces magnifiques cadeaux, ce Tome 34 collector de L'Attaque des Titans sera vendu à seulement... 10,50€. Noël avant l'heure !