Seven Deadly Sins de retour : Netflix annonce un nouveau film très spécial

L'univers animé de Seven Deadly Sins de retour

Les fans de Seven Deadly Sins sont décidemment gâtés. Après avoir dévoilé le dernier chapitre de son manga dans le Weekly Shonen Jump le 25 mars 2020, Nakaba Suzuki - visiblement en manque de ses personnages, a finalement relancé cet univers le 27 janvier 2021 en débutant The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, un manga inédit (publié en 2022 par Pika Edition en France) qui fait tout simplement office de suite à son histoire.

Mais ce n'est pas tout, alors que le dernier épisode de l'anime adapté du manga principal a de son côté été diffusé le 23 juin 2021 au Japon, avant d'être suivi par un film d'animation intitulé Cursed by Light (sorti le 2 juillet de ce même année au cinéma), Netflix vient officiellement d'annoncer la mise en chantier d'un tout nouveau projet issu de ce monde passionnant.

Un film sans Meliodas

A l'occasion du Netflix Festival Japan 2021 organisé ce mardi 9 novembre 2021, la plateforme de streaming a en effet confirmé avoir récemment lancé la production de The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, un nouveau film d'animation qui sera découpé en deux parties. Pourquoi une telle division ? La réponse à cette question n'a pas été apportée.

En revanche, on sait déjà qu'il s'agira d'une histoire originale écrite par Rintarou Ikeda, qui suivra les aventures de Tristan, le fils de Meliodas. Un concept prometteur et original, d'autant plus que si l'on se fie au tout premier teaser dévoilé (voir dans notre diaporama), Bob Shirahata (réalisateur) et Afred Imageworks & Marvy Jack (animation) profiteront de ce nouveau héros pour mettre en scène une intrigue épique avec de nouveaux combats badass. Et ça tombe bien, c'est tout ce qu'on aime.

Seul point négatif, il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir ce film. Malgré ces premières images, Grudge of Edinburgh n'est pas attendu sur nos écrans avant la seconde partie de l'année 2022.