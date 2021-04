Seven Deadly Sins : bande-annonce de Cursed By Light, le film qui fera suite à la saison 4

Un nouveau film pour Seven Deadly Sins

Les Japonais n'ont pas le temps d'attendre. Alors que la saison 4 de Seven Deadly Sins est actuellement diffusée sur TV Tokyo au Japon et que son dernier épisode est programmé pour le 5 mai prochain, les producteurs du célèbre anime viennent déjà de dévoiler la bande-annonce de Cursed By Light, leur nouveau projet.

Non, il ne s'agira pas d'une saison 5 surprise, mais bien d'un nouveau film d'animation. Sa particularité ? Celui-ci verra son histoire succéder à l'arc "Dragon's Judgement" aka l'actuelle saison 4 qui, on le rappelle, est pourtant censée être la dernière de la série ! Vous avez bien lu, alors même que l'anime n'est pas encore terminé, une sorte de suite est donc déjà présentée.

Une double fin pour l'histoire

Une absurdité ? Oui, ne serait-ce qu'en terme de spoilers pour ceux qui n'ont pas lu la version papier, mais qui nous promet tout de même de jolies choses. Alors que le manga a pris fin en mars 2020 au Japon, il s'agira ici d'un film porté par un scénario totalement original écrit par Nakaba Suzuki, qui n'est autre le papa de Seven Deadly Sins.

Autrement dit, ce projet inédit devrait nous permettre de faire nos adieux à cet univers en douceur alors même que cette fin de saison 4 s'annonce précipitée. Et pour cause, là où il y a encore près de 40 chapitres du manga à adapter, on sait qu'il ne reste que 3 épisodes de l'anime à découvrir. De fait, ce film devrait nous aider à digérer les coupes et les oublis en prolongeant cette aventure.

A l'heure actuelle, peu d'informations sont logiquement connues sur Cursed By Light - attendu le 2 juillet au cinéma, mais on sait tout de même que ce film mettra en scène la Déesse Clan - la mère d'Elizabeth et la Déité Suprême, ainsi que Dahlia - le second Roi des Fées.