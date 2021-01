Seven Deadly Sins saison 4 : un nouveau film d'animation annoncé pour cet été, premières infos

Seven Deadly Sins de retour en force

C'est en mars 2020 que Nakaba Suzuki a publié le dernier chapitre de Seven Deadly Sins dans le Weekly Shōnen Magazine au Japon. Pourtant, l'univers de ce manga - édité chez Pika Edition en France, est loin d'être terminé. On l'a récemment appris, une suite intitulée Mokushiroku no Yonkshi (ou "Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse" en VF) débutera dès le 27 janvier prochain dans le WSM et suivra de nouveaux personnages qui nous permettront d'explorer plus intensément ce monde avec la découverte d'un nouveau lieu nommé God's Finger.

Surtout, la diffusion de la saison 4 de l'anime éponyme - produite par le studio Deen, vient tout juste de débuter sur TV Tokyo (il faudra néanmoins attendre encore plusieurs mois avant de la retrouver sur Netflix en France). Et visiblement, ses créateurs avaient à coeur de s'excuser pour le retard dans sa production, pourtant involontaire de leur part car causé par l'épidémie de Covid-19.

Nouveau film d'animation cet été

Cela a en effet été annoncé ce mercredi 20 janvier 2021, c'est un nouveau film d'animation (le 2ème seulement après celui de 2018) qui débarquera également sur nos écrans cet été. Intitulé The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (le logo a déjà été dévoilé, voir ci-dessous), celui-ci fera directement suite aux événements de Dragon's Judgement, aka la saison 4 de l'anime. Autant dire qu'il faudra donc être à jour pour le découvrir.

Par ailleurs, il a aussi été confirmé que Nakaba Suzuki sera pleinement impliqué dans ce projet. Selon les premières révélations, le mangaka sera notamment l'auteur du scénario. Une bonne nouvelle qui devrait donc permettre à ce film d'être fidèle à la saga et possiblement d'apporter de nouveaux éléments à cette histoire.