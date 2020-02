Seven Deadly Sins : la fin du manga officiellement annoncée pour 2020

Seven Deadly Sins, c'est bientôt terminé

Là où Eiichirō Oda ne semble pas pressé d'en finir avec One Piece, Nakaba Suzuki est déjà prêt à tourner la page de son oeuvre Seven Deadly Sins lancée seulement en 2012. A l'occasion de la promo du 40ème tome du manga, sorti ce 17 février au Japon, Yhon Magazine - qui édite cette histoire là-bas, a en effet annoncé qu'après ce nouveau tome "il n'en restera plus qu'un avant la fin".

Autrement dit, les aventures de Meliodas, Elizabeth Liones ou encore Hawk s'arrêteront d'ici le printemps prochain, avec la date du 15 mai qui semble privilégiée. Une annonce qui devrait décevoir de nombreux fans, mais qui n'a finalement rien d'une surprise. En 2019, Nakaba Suzuki déclarait déjà au magazine Da Vinci qu'il avait pour objectif de conclure son histoire "d'ici un an", tandis que Yhon affirmait que le climax de la série avait déjà été atteint avec le chapitre "Adieu, les Seven Deadly Sins".

Une fin maîtrisée

La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette fin est voulue et contrôlée par le mangaka. Mieux, comme le rapporte le site animenewsnetwork, Nakaba Suzuki a récemment affirmé avoir toujours eu la fin en tête depuis les débuts de son manga, et être prêt à lui rendre honneur avec une fin digne d'une oeuvre shōnen.

Enfin, alors que l'auteur de Seven Deadly Sins n'a jamais caché son envie, un jour, de raconter d'autres histoires dérivées de cet univers, il faut savoir que la France a encore un peu de temps avant de découvrir la conclusion de ce manga. Et pour cause, c'est le 37ème tome qui sortira chez nous ce mercredi 19 février. Autrement dit, il est encore un peu tôt pour sortir les mouchoirs.