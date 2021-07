Seven Deadly Sins de retour : la suite du manga bientôt disponible en France

Une suite pour Seven Deadly Sins

Le 20 mars 2020, Nakaba Suzuki dévoilait l'ultime chapitre de The Seven Deadly Sins dans le Weekly Shōnen Magazine au Japon. La fin d'une aventure compliquée à vivre pour le mangaka, qui n'a finalement pas tardé à relancer cet univers. Ainsi, le 27 janvier 2021, toujours dans le WSM, l'auteur a cette fois-ci débuté Four Knights of the Apocalypse (Mokushiroku no yon-kishi en VO), une nouvelle histoire qui fait suite à son manga initial.

Au programme ici ? L'intrigue se déroule 16 ans après la défaite du Roi Démon et la dissolution des Seven Deadly Sins. Pour l'occasion, on y suit l'aventure de Perceval, un jeune ado aussi gentil que naïf mais à la force surhumaine, qui voit sa vie basculer le jour où un chevalier au service du Roi Arthur tue accidentellement son grand-père. Quand Perceval apprend que ce fameux chevalier n'est autre que son père et qu'il pourchasse les "4 Chevaliers de l'Apocalypse" qui, selon une sombre prophétie, pourraient mettre fin à ce monde, il décide de partir sur ses traces et de se lancer dans une quête épique.

Le nouveau manga publié en France

A ce jour, seuls deux tomes du manga sont actuellement disponibles au Japon, mais on sait déjà que l'histoire passera par la France. Pika Edition vient en effet d'annoncer la bonne nouvelle, Four Knights of the Apocalypse sera publié chez nous dès le 16 février 2022. Une date encore lointaine ? Oui, mais cela permettra à l'éditeur d'avoir un rythme de publication classique ensuite, sans craindre des trous de plusieurs trimestres entre chaque tome. Un mal pour un bien.

D'ici là, sachez que l'univers de Seven Deadly Sins saura nous faire patienter de la meilleure des façons. Tandis que la seconde partie de la saison 5 de l'anime sera prochainement diffusée sur Netflix, c'est un film d'animation porté par une histoire inédite et intitulé Cursed By Light qui sera également proposé cet été au cinéma.