Death Note : un nouveau manga très spécial bientôt publié au Japon

Death Note (presque) de retour

Noël est récemment passé, mais Takeshi Obata et Tsugumi Ohba souhaitent encore une fois nous gâter. C'est Manga-News qui révèle l'information, Death Note va prochainement faire son retour dans les librairies d'une façon exceptionnelle. Alors non, cette cultissime histoire ne va pas avoir de suite, mais c'est un nouvel ouvrage indispensable pour les fans qui s'apprête néanmoins à débarquer.

Ainsi, c'est Death Note : Short Stories qui sera publié le 4 février 2021 au Japon. Au programme ? Comme son titre l'indique, il s'agira tout simplement d'un recueil concernant "les différents travaux concoctés par les deux mangakas, autour de la série, publiés entre les années 2000 et aujourd'hui". Un bel objet collector qui permettra donc au public de se replonger dans cet univers si particulier d'une façon différente.

L'histoire de Tanaka Minoru au coeur du projet

Et là où ce projet devient réellement intéressant, c'est que ce recueil proposera notamment le one-shot spécial publié l'an passé dans le Jump Square n°3 de Shueisha. Souvenez-vous, cette histoire - encore inédite en France, voyait Ryuk renvoyer son carnet dans le monde des humains et se retrouver face à Tanaka Minoru aka "le collégien le plus brillant du Japon" lors d'une aventure aussi passionnante qu'excitante. Et c'est d'ailleurs ce one-shot de 87 pages qui fait aujourd'hui la couverture de ce manga (voir ci-dessous).

Pour l'heure, on ne sait pas encore si ce nouveau "tome" sera disponible en France, mais quand on sait que Kana souhaitait déjà à tout prix publier le One-Shot centré sur Tanaka sans savoir comment faire du fait de son faible nombre de pages, on imagine mal l'éditeur passer à côté d'une telle occasion.