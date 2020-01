Death Note de retour : une nouvelle (courte) histoire bientôt publiée

Death Note de retour

Terminée depuis 2006 au Japon, l'histoire de Death Note (version manga) va bientôt reprendre d'une façon exceptionnelle. C'est le Jump Square n°2 de Shueisha qui l'annonce - repéré par Kana, une nouvelle aventure sera publiée dans le magazine n°3 dès le 4 février prochain.

Un retour événement qui devrait faire le bonheur de nombreux fans même si, d'après les premières informations, il s'agira d'un simple bonus. Décrite comme un one shot de seulement 87 pages, cette nouvelle intrigue n'aura pas pour objectif de relancer la saga, mais nous permettra tout de même de retrouver Ryuk et son cahier quelque temps après la fin de la première histoire. Autrement dit, cela ouvre déjà la porte à l'apparition d'un nouveau anti-héros.

Une sortie en France ?

Malheureusement, si les japonais auront la chance de se régaler avec ce one shot cet hiver, on ne sait pas encore ce qu'il en sera des français. Kana le précise : "Pour ce qui est de sa parution chez nous, nous ne savons pas encore si il sera possible de le proposer, ni comment. En effet, sa faible pagination ( 87 pages, là où un tome normal en compte +- 200 ) rend son édition seule un peu compliquée."

Offre numérique ? Nouvelle histoire audio ? Petit livret bonus dans une réédition des mangas ? Adaptation en film sur Netflix ? A suivre...